'Tá putinh*? Quer brigar?', pergunta Scooby em treta com Arthur

Mesmo que ele não esteja no paredão, Arthur Aguiar não gostou como os meninos votaram da última vez no Big Brother Brasil 22. Podem deixar o programa Eliezer, Paulo André ou Gustavo.

O Líder Pedro Scooby se exaltou com o ex-rebelde durante a madrugada de hoje, 18, que reclamava sobre os votos recebido em sua última disputa, que eliminou Jessilane. O surfista não gostou de ouvir as reclamações do ator novamente e não se calou diante dele.

"Do nada tu tá bravo? Tava bem com a gente o dia inteiro! Tu tá putinh* do nada? Quer brigar? Quer discutir?", questionou Scooby.

"Ué, se quiser a gente discute, pô", rebateu Arthur. "Não estou bravo. É que vocês estão entrando num mérito nada a ver", acrescentou.

"Está tudo bem. O teu paredão valeu então e está tudo certo", tentou minimizar Scooby.

"A gente não chegou lá e falou: 'desculpa, vamos seguir do jeito que é bom'. Está tudo certo e vamos embora", completou.

Paulo André, Eliezer e Douglas Silva tentavam apaziguar os ânimos, mas sem sucesso.

"Então, mas o assunto não voltou?", indagou Arthur. "O D.G não estava no Paredão com você?", perguntou o surfista. "Fui eu que levantei o assunto de novo?", questionou o ator. "Você não usou um argumento dentro do negócio [confessionário] e depois usou outro aqui?", perguntou Scobyy. "Que argumento?", devolveu Arthur. "No confessionário", lembrou Scooby. "Óbvio. Eu não participei do combinado de vocês", reafirmou o ex-Rebelde ao relembrar que puxou D.G no contragolpe.

"Está tudo certo", disparou o surfista. "Quando você chegar lá fora e assistir, você vai ver a minha cara para o Tadeu de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim", declarou Arthur. "Quando você está nos nossos combinados? Nas nossas conversas? Só dormiu, irmão", alfinetou Scooby. "Então como você diz que eu sabia? Não foi combinado", rebateu o ator. "Todas, às vezes, que a parada é do seu jeito. Não funciona", criticou Scooby.

DG novamente pediu para que os brothers se acalmassem, mas a discussão continuou até que Gustavo entrou na treta.