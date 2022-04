Resumo BBB: eliminação, paredão e treta entre os brothers marcam a noite de domingo (17/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (17/04), um programa cheio de tensão no BBB 22. Entre os principais destaques está a eliminação de Jessilane, a nova formação do paredão e uma treta entre os brothers. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Jessilane é eliminada com 63,63% dos votos

Jessilane sendo consolada por Pedro Scooby. (Foto: Gshow)

Sem muita surpresa para os espectadores, Jessilane foi a grande eliminada da noite de domingo (17/04) do paredão que incluía Douglas Silva, Arthur Aguiar e Eliezer. A professora foi parar na berlinda após ser indicada pelo ex-líder Gustavo, ao lado de Eliezer. Arthur Aguiar foi o mais votado e deu o contragolpe no seu amigo Douglas Silva. Depois de muita expectativa pelo resultado, Tadeu Schmidt ressaltou em seu discurso que Jessilane tinha muita torcida do lado de fora e que iria fazer muito sucesso ao sair do reality. "A sua vitória no BBB seria aquela história de superação que as pessoas iriam contar por muitos anos. Não aconteceu. Mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal", pontuou ele, anunciando a saída da professora. Arthur Aguiar foi o segundo mais votado, com 28,54% dos votos, seguido de Douglas Silva (5,91%) e Eliezer (1,92%). Essa será a primeira final disputada só por homens no programa.

Pedro Scooby é o novo líder e se garante no TOP 5

Pedro Scooby é o novo líder da semana. (Foto: Gshow)

Assim que a eliminação de Jessilane foi anunciada, os brothers realizaram um sorteio para a prova do líder de domingo, que consistia em uma espécie de jogo de tabuleiro. Em cada rodada, uma ficha de um, dois ou três carrinhos era sorteada para o jogador alcançar o topo, algumas incluíam vantagens e consequências como "avance dois lugares" ou "não avance nenhum lugar". Ao fim da 7ª rodada, Pedro Scooby se consagrou o líder da semana. Veja como ficou o VIP e a Xepa:

VIP: Pedro Scooby e Paulo André

Xepa: Eliezer, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Gustavo

Gustavo é o mais votado da casa e puxa Paulo André para o paredão

Eliezer, Gustavo e Paulo André são os emparedados da semana. (Foto: Gshow)

Após a dinâmica do colar mais cobiçado do reality, Pedro Scooby precisou indicar algum dos confinados ao paredão. "Todo mundo já imagina. É isso, é o Eli. Não ia votar nos caras que dividiram todos esses 90 dias comigo", disse o surfista ao indicar Eliezer. A votação no confessionário não teve muita surpresa e Gustavo foi votado por todos os brothers, com isso, ele teve o direito de dar um contragolpe e botou Paulo André na próxima berlinda. A eliminação ocorre na terça-feira, como de costume, e as votações podem ser feitas pelo Gshow.

Arthur Aguiar e Pedro Scooby se estranham no reality

Arthur Aguiar discutindo com Pedro Scooby. (Foto: Gshow)

O clima entre os amigos Arthur Aguiar e Pedro Scooby esquentou durante a madrugada e os dois começaram a se estranhar em uma conversa na cozinha após o ator não concordar com a estratégia de votação do penúltimo paredão. "Um único critério que favorece os quatro? Que loucura. Era para ter feito isso. Não é quem foi no Paredão? Paredão falso é um Paredão. Todas as vezes que o Tadeu falou, ele contou como um Paredão", comentou Arthur. "Ele sempre falou essa palavra [Falso]. Eu não sou um seguidor de BBB, irmão. A gente pode ter entendimentos diferentes e acho que o mais maneiro é um respeitar o outro. Cada um tem uma opinião. Como eu respeitei várias suas", rebateu Pedro Scooby.

O ator discordou e continuou afirmando que o paredão falso não deixava de ser um como qualquer outro, mas Pedro Scooby tentou explicar que não era a mesma coisa, fazendo uma analogia aos chinelos falsos. "Esse chinelo é da marca X, mas é um chinelo falso. Ele é um chinelo da marca X? Não, continua sendo um chinelo falso", destacou o brother. A explicação não agradou Arthur, que rebateu afirmando que a fala era ridícula e que não valia a pena discutir com o surfista. "Você nem viveu o que eu vivi. Nem vale a pena", disse ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)