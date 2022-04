Pedro Scooby vence a prova e é o novo líder do BBB 22

CINEMA

A Paixão de Cristo no cinema

Desde 1902, os filmes narram a história de Jesus. Vários clássicos conquistaram o público e também geraram polêmica com abordagens diferenciadas e críticas sobre o maior personagem da humanidade. Confira uma lista com alguns desses clássicos e, ainda, conheça a série contemporânea "The Chosen" disponível de graça no streaming, ou divirta-se com uma maratona em canal fechado.