BBB 22: Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no paredão desta semana; Pedro Scooby é o líder

Quem está no paredão do BBB: Eliezer, Gustavo e Paulo André disputarão a preferência do público nos próximos dias. A luta é para entrar no desejado top 4 do Big Brother Brasil 22, que entra de ve, na reta final da concorrência pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como foi a votação do paredão do BBB?

Logo depois de vencer a Prova do Líder, Pedro Scooby indicou Eliezer, que puxou em contra-ataque. Já a casa mandou para o paredão da seguinte forma:

Líder Pedro Scooby mandou Eliezer direto para o paredão;

No confessionário, a votação foi assim:

Eliezer votou em Gustavo

Arthur votou em Gustavo

Douglas votou em Gustavo

Gustavo votou em Paulo André

Paulo André votou em Gustavo

Gustavo recebeu quatro votos e puxou Paulo André para o paredão.

Quando sai o resultado do paredão?

O anúncio do eliminado será na terça-feira.