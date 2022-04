Quem saiu do BBB? Jessi é eliminada do paredão desta semana

Na noite deste domingo (17), mais um participante deixou a casa do Big Brother Brasil (BBB 22). Com 63,63% dos votos, Jessilane foi a eliminada do programa.

O segundo mais votado foi Arthur Aguiar, com 28,54%. DG, com 5,91%, e Eli, com 1,92%, completaram a votação.

Agora, restam apenas 6 participantes na casa mais vigiada do Brasil e que disputam o prêmio de R$1 milhão e meio. Até a final, na terça-feira (26), mais três participantes serão eliminados.

Como foi o discurso do Tadeu

Tadeu Schmidt começou falando com Arthur sobre o fato de estar novamente no paredão, seguiu para Douglas, que falou sobre a transparência quanto à demonstração do próprio caráter, e seguiu para Jessi, que falou sobre o fato de chegar muito perto da final.

Em seguida, Tadeu direcionou o discurso a Eliezer, a quem definiu como uma pessoa que se "autozoa" por seu azarado e falou sobre as aventuras do brother fora da casa. Foi quando Tadeu perguntou: "Eli, percebeu que estou falando muito de você? Você já deve saber o porquê, né? Mas não foi você quem saiu hoje"

Então, o discurso do apresentador passou a abordar que a pessoa eliminada tinha ficado uma parte do jogo sozinha e que, com muita educação, conseguiu fazer com que as pessoas entendessem seu jogo.

Quando Arthur achava que seria o eliminado, Tadeu disparou: "Jessi, você deixa a casa hoje".