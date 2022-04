BBB 22: Jessilane bate recorde de Babu após 12 semanas na Xepa

O "BBB 22" tem um recorde um tanto negativo. Jessilane se tornou a participante a passar mais tempo na Xepa do programa, com um total de 12 semanas até agora. A professora supera o recorde de Babu Santana, que ficou longe do VIP por 11 semanas no "BBB 20".

O número virou piada feita pelo próprio ator no Twitter, que publicou um meme "passando a coroa" para Jessilane. “Passando a minha coroa de Rei da xepa, pra Jessi”, escreveu ele.

Jessilane chegou a sua 12ª semana fora do VIP depois que Gustavo venceu a última prova do Líder e escolheu seus aliados para o lado da casa mais cheio de mordomias.

Além das 12 semanas na Xepa, Jessi também é a pessoa que mais ficou no lado pobre da casa consecutivamente, pois passou sete semanas seguidas fora do VIP. Ela só foi escolhida para o VIP três vezes ao longo de toda a edição, quando Lucas, Linn e Eliezer ganharam o Líder.