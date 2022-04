Oscar Schmidt, do basquete, diz que prefere 'programa melhor' a ver o irmão no BBB

Aposentado do basquete, o astro Oscar Schmidt, deu a sua opinião sobre o BBB, reality que, pela primeira vez, está sendo apresentado pelo irmão dele, o jornalista Tadeu Schmidt:

"Não assisto, não. Raramente, para ver meu irmão. É o tipo de programa que eu não gosto. Gosto de programa melhor", revelou Oscar.

A declaração sobre o Big Brother Brasil foi em entrevista ao canal do Youtube de Luciana Liviero. Apesar da opinião divergente sobre o programa, o ex-atleta demonstrou estar feliz com a ascensão do irmão na Globo.

"Eu assisto muito ao National Geographic, onde tem o Richard Rasmussen e os animais. Prefiro ver esse tipo de programa, que é um documentário dos animais. Animais não estão pensando em fama", resumiu.