Treta no BBB 22: participantes acusam Tadeu Schmidt de 'parcialidade' no programa

Ao contrário do que se vê na web, Tadeu Schmidt, apresentador do ‘BBB 22’, parece não ter agradado alguns participantes do programa. Isso porque, durante o Jogo da Discórdia de cada semana, Schmidt tem cobrado que os confinados “não pipoquem” na dinâmica, o que para Douglas, Paulo André e Scooby tem sido algo desagrádavel.

As queixas do trio de amigos, que alegam uma certa parcialidade do apresentador, já foram levadas à produção do ‘BBB’. Os três afirmam que Tadeu tem “manipulado as opiniões e direcionado” de forma errada o que tem sido dito nas dinâmicas, principalmente durante as “reuniões de condomínio".

Inclusive, na segunda-feira (21), o público pôde acompanhar o desconforto de Douglas em relação a Tadeu, quando foi questionado se achava a participante Laís Caldas a pessoa mais influenciável da casa.

Em entrevista ao IG, uma fonte que trabalha nos bastidores do ‘BBB 22’, afirmou que a direção do reality tem trabalhado para acabar com a briga entre os confinados e o apresentador. A orientação tem sido que Tadeu Schmidt refaça as perguntas quando não for respondido, quantas vezes for necessário, sem direcionar conclusões dos brothers.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)