Governo Federal suspende Bolsa Atleta de P.A. após ida ao BBB 22; veja

A ida ao programa "BBB 22" pode render ao praticante de atletismo Paulo André Camilo de Oliveira, o P.A., o prêmio de 1,5 milhão de reais, caso ele seja vencedor do reality global. Contudo, até o presidente momento, o brother vai amargar um prejuízo significativo em sua jornada esportiva, sem ter conhecimento.

Isso porque o Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte, resolveu suspender o pagamento da Bolsa Atleta que Paulo André recebia, no valor de R$ 1.850, após a conquista da medalha de prata nos jogos pan-americanos de Lima, em 2019.

O entendimento da pasta, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, é de o atleta não cumpre o cronograma anual de treinos, estipulado pelo GV como critério para recebimento da bolsa.

"A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício", disse a secretaria, em nota.