PA e Arthur refazem cena romântica de 'Rebelde' no BBB 22; vídeo

Paulo André já demostrou que é fã de "Rebelde". Em uma conversa com Arthur e Pedro Scooby na semana passada, ele fez essa revelação. Porém, nesta terça-feira, 22, no dia da decisão entre emparedados Laís, Douglas Silva e Eliezer no Big Brother Brasil 22, o atleta deixou os internautas enlouquecidos ao protagonizar uma cena com o Líder.

VEJA MAIS

Antes de Tadeu Schimidt anunciar a saída da médica, PA e Arthur Aguiar se encararam, olhando nos olhos um do outro, e refizeram um diálogo que fez referência a "Rebelde". Claro que na web os fãs logo perceberam do que se tratava.

Veja a cena de 'Rebelde' refeita pelos brothers

PA diz: "Saudade de você".

Arthur vem sem seguida: "Por que você não me ligou?".

O atleta, então, continua: "Tirei um tempo para mim".

O artista responde: "Saudade de você".

PA, então, manda: "Vai me beijar debaixo da piscina?".

Arthur, então, termina: "Vamo".

Assista:

Os internautas ligaram o diálogo com ao personagem Diego, que Arthur interpretou há alguns anos na TV em "Rebelde", na Record. Na ocasião, o par dele na trama era Lua Blanco, que era a personagem Roberta, e que viveu um romance na vida real com ele.