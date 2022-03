BBB 22: Lais é a nona participante eliminada com 91,25% dos votos

A goiana, Lais Caldas, foi a nona eliminada do Big Brother Brasil, BBB 22, desta terça-feira (22). Esse foi o primeiro paredão da integrante do grupo Pipoca e recebeu 91, 25% dos votos. A sister estava na berlinda contra dois participantes: Eliezer e Douglas Silva.

Para esta eliminação, o design Eliezer recebeu 4,27% dos votos e ator Douglas Silva 4,48% dos votos.



foi ao paredão direto após indicação do Arthur Aguiar, no último domingo (20). A sister protagonizou, junto à Jade Picon , algumas discussões contra oo acusando – no ‘ Jogo da Discórdia ’ –. Na noite de ontem (21), o público até chegou a levantar uma hastag, no twitter, indicando que o participante tinha praticado ‘gaslighting’, dentro do reality , com as participante mulheres do game. Com a saída da Lais, restam apenas 11 brothers e sisters na casa mais vigiada do Brasil.