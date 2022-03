BBB 22: Sonia Abrão sai em defesa de Arthur Aguiar e detona Laís

Após as acusações que Arthur Aguiar recebeu no jogo da discórdia do "Big Brother Brasil 22", Sonia Abrão saiu em defesa do ator e perdeu a paciência com Laís, pela rivalidade com o brother.

“O Arthur é o único que se salva nesse jogo, querendo você ou não [...] Ele se livra de uma perseguidora [Jade] e vem outra [Laís]. Ela tenta compensar a falta de noção dela no jogo com fofoca, maldade, tudo que ela sabe que é o tempero dela para o jogo”, dispara ela.

A apresentadora do 'A Tarde É Sua' falou da acusação contra Arthur dele cometer gaslighting com Laís (ou violência psicológica). Sonia afirma que as pessoas estão distorcendo e abusando de vocabulários sérios. Ela garante que o cantor não é um abusador: “O jogo dele não desqualificar mulheres”.

Ainda sem acreditar no que Laís defende, Sonia reafirma que a médica é falsa e dissimulada e que é ela quem tenta diminuir o rapaz, inclusive quando usou a palavra "você não é homem".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)