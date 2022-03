BBB 22: Arthur é acusado de gaslighting durante ‘Jogo da Discórdia’; entenda

Mais um polêmica envolvendo Arthur Aguiar aconteceu durante o Jogo da Discórdia de ontem (21), no BBB 22. Após a discussão entre o cantor e Laís, a Web passou a o acusar de gaslighting durante a dinâmica. O termo em inglês, que ainda não possui tradução para português, é definido como uma forma de violência psicológica sutil, onde o abusador mente, distorce a realidade e sempre omite informações.

VEJA MAIS

Na Web, os internautas passaram a atacar Arthur e citar alguns momentos da discussão com Laís para argumentar. Um dos tweets mais compartilhados foi o da ex-bbb Ana Paula Renault, que foi uma das primeiras a se posicionar após as atitudes do brother dentro do programa.

“Perturbadoras as falas do Arthur. Gaslighting total. Manterrupting. Que gatilho horroroso”, disparou.

O termo, rapidamente, ficou nos trends do Twitter, chegando à quarta posição. No entanto, muitas outras pessoas também defendiam Arthur. Durante a discussão, alguns chegaram a trazer à tona o caso de traição do ator com Maíra Cardi, fazendo alguns internautas se questionarem se ela não teria sido uma vítima.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)