BBB 22: Paulo André surpreende internautas ao pular 5 degraus de uma só vez; vídeo

Antes do tão aguardado Jogo da Discórdia de segunda-feira, Paulo André do BBB 22 viralizou na internet e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter ao mostrar toda a sua flexibilidade e subir 5 degraus com um único salto. A habilidade do atleta surpreendeu os internautas, que passaram a ressaltar os danos que teriam caso tentassem dar o mesmo pulo que o participante.

VEJA MAIS

O momento do "salto de milhões" aconteceu quando o atleta se exercitava na área externa da casa enquanto os outros brothers curtiam o cinema do líder. Em um espaço com cinco degraus de escadas, ele se preparou e deu um único salto para chegar até a base do ambiente, confira:

Na web, os comentários sobre os estragos que o pulo iria trazer para os internautas foram os mais citados. "Se eu pulo igual o Paulo André eu desloco a bacia e quebro o fêmur certeza 3 dias no CTI", comentou um. "Gente se eu dou um pulo assim eu simplesmente me movo 5cm no máximo", ressaltou outra. "Pulando pra ser o campeão BBB", torceu uma fã.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)