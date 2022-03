Briga, má convivência e manipulação: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (14/03)

A TV Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (14/03), um dia cheio de brigas na 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado pela repercussão da formação do paredão, dinâmica do Jogo da Discórdia e acusação de manipulação. Veja o que aconteceu:

Discurso de Lucas não agrada e gera briga generalizada

Brothers entram em briga generalizada (Foto: Gshow)

Após a formação do oitavo paredão do BBB 22, uma briga generalizada iniciou assim que o programa ao vivo acabou. Tudo começou quando Pedro Scooby passou a reclamar do fato de Lucas exaltar o dinheiro que ganhou com a liderança e apontar a falta de comprometimento com o jogo da parte do surfista durante sua indicação. Paulo André aproveitou o desabafo do amigo para relembrar que Lucas havia dito que não ligava para o líder da semana, apenas queria os R$ 20 mil da prova. Lucas rebateu os dois afirmando querer tanto o dinheiro como ser o líder e argumentou que, para o grupo Pipoca, diferente do Camarote, o dinheiro fazia diferença. "Eu queria ganhar a prova, os R$ 20 mil era uma ajuda ali na hora mentalmente. Uma publi sua pode ser 20 mil, uma publi minha eu tenho que pagar", disse Lucas. "Você está pagando de maluco. Todo mundo que entra aqui no BBB tem oportunidade por no mínimo um ano lá fora", rebateu Paulo André. Pedro Scooby voltou a se revoltar com a fala do estudante e entrou na discussão afirmando que Lucas se colocava em um lugar de "pobre coitado". "Você se coloca num lugar de pobre coitado. '20 mil importa pra mim e não importa pra você'. Eu não sou playboy, eu já não tive o que comer e passei sozinho por isso. Irmão, não desmerece o que o outro tem", comentou ele, afirmando que o brother consegue pagar uma faculdade particular de medicina e não deveria se colocar em um lugar de quem passa por necessidade.

Outro que entrou na discussão foi Arthur Aguiar. Na ocasião, Eslovênia tentou defender seu affair explicando que o namorado havia se sentido atacado com a suposta indireta do ator ao imunizar Paulo André. No discurso da imunização, Arthur apontou que o BBB era algo além de prêmio e liderança, era um jogo de sobrevivência. "Independente se ele falou ou não [que só participou da prova pelos R$ 20 mil], não é nessa tecla que eu tô batendo. Para que falar como se os R$ 20 mil fosse ou não importante?”, argumentou Arthur. "Eu falei tanto sobre os 20 mil, que quando você falou sobre isso eu senti que era uma indireta", explicou Lucas. "Lucas, a gente já falou várias vezes sobre o jogo. Sobre a importância da sobrevivência, de chegar na final", respondeu Arthur. "Mas você também não está aqui pelo dinheiro", alfinetou o brother.

Douglas Silva revela que não consegue ter uma boa relação com Lina

Na área externa da casa, Douglas Silva e Pedro Scooby resolveram conversar sobre Lina, uma das pessoas que os dois têm desavenças no jogo. No papo, o surfista revelou que conseguiu ter uma conversa com a cantora e, independente do jogo, ela era uma pessoa muito boa de conversar. Já Douglas revelou que possui duas relações com a artista: a pessoal e a do jogo. "A pessoal, acho que não está batendo direito e enrola muito o jogo. O lance do Jogo da Discórdia, quando ela me chama, entendo que é jogo. [Mas] Ela tenta trazer... criar pêlo em ovo para gerar uma discussão... ela tenta criar um motivo... A pessoal não bate muito, mas...", explicou ele. Apesar de serem do mesmo quarto, os dois já trocaram alfinetadas durante as dinâmicas da casa.

Lucas que sair do quarto Grunge após briga

Natália e Lucas conversando no quarto do líder. (Foto: Gshow)

A pauta da discussão generalizada da noite anterior continuou rondando as conversas dos integrantes do reality durante todo o dia. Sentindo um clima ruim no ambiente, Lucas revelou que pensa em deixar o quarto Grunge, lugar onde Arthur, Pedro Scooby e Paulo André dormem. "Eu estou lá no quarto dos moleques. Acho que eu vou meter o pé do quarto", confessou ele, insinuando ir para o Lollipop, quarto da sua affair Eslovênia. Natália aconselhou o amigo a aguardar a situação amenizar e tentar conversar com os ex-aliados. "Quando fui cumprimentar, ele tirou a mão", disse Lucas sobre Pedro. "Como assim ele tirou a mão?", questionou Natália. Lucas explicou: "Eu fiz assim e, quando ele foi bater, ele tirou: 'Não, não. Você não".

Jogo da Discórdia tem flechas de manipulador, medroso e traidor

Nas dinâmicas do Jogo da Discórdia de segunda-feira, os participantes do programa tiveram que fechar os avatares dos seus adversários e revelar quem achavam que era manipulador, traidor ou medroso. O resultado da atividade, como de costume, gerou muito fogo no parquinho e bate-boca. Lucas foi o brother que mais recebeu flechadas de "traidor", já Arthur Aguiar foi o que mais recebeu flechas de "manipulador" e foi alvo de conversas sobre manipulação entre os integrantes da casa. Veja como ficou.

Pedro Scooby flechou Lucas com traidor Gustavo flechou Lina com manipuladora Vinicius flechou Gustavo com manipulador Jessilane flechou Pedro Scooby com manipulador Eslovênia flechou Arthur Aguiar com manipulador Laís flechou Arthur Aguiar com manipulador Arthur Aguiar flechou Lucas com traidor Linn da Quebrada flechou Arthur Aguiar com manipulador Lucas flechou Eliezer com medroso Douglas Silva flechou Lina com manipuladora Paulo André flechou Lucas com traidor Natália flechou Arthur Aguiar com manipulador Eliezer flechou Jessilane com medrosa

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)