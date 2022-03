‘Jogo da Discórdia’: participantes trocam acusações de quem é manipulador, traidor ou medroso

A noite, desta segunda-feira (14), começou agitada no Big Brother Brasil, BBB 22, com o 'Jogo da Discórdia'. Os brothers e sisters tiveram que escolher adjetivos de quem é manipulador, traidor ou medroso e dar flechadas nos avatares dos outros confinados. No gramado, a dinâmica foi apresentada pelo apresentador Tadeu Schmidt e deu ao ‘acusado’ teria direito de resposta.

O jogo começou com Pedro Scooby. O surfista escolheu o líder da semana, Lucas, e o flechou como traidor. O surfista justificou que foi pela indicação ao Paredão. Scooby não concordou com a colocação do estudante de medicina pela votação direta. Lucas teria dito que Scooby é forte e não liga tanto para o jogo. Surfista disse que não era bem assim e que tinha os motivos para estar no reality.

O game continuou com o Gustavo que indicou a Linn como manipuladora. Para o empresário, Linna teria levantado uma bandeira que não condizia com a situação em que o Douglas Silva estava comentando e ‘pintou um cenário’ que não existe. Dessa forma pode gerar um problema que não existe, fora da casa mais vigiada. Linna disse que só expôs a situação e a forma como as alianças estavam sendo construída.

Vinícius escolheu Gustavo como manipulador, mas ele queria dar o adjetivo de ‘influenciador’, pela forma como o brother age na casa.

A professora de Biologia, Jessilane, 'flechou' o Scooby por ele ser o manipulador da casa. Segundo a Jessi, quando o surfista está nervoso ele é seletivo naquilo que quer ouvir e falar.



Eslovênia selecionou o Arthur Aguiar como manupulador, por usar as palavras ao seu favor e as usam quando acha coerente. Assim como a médica Lais. Ambas justificaram que o cantor tenta manipular a situação à favor do que ele quer e se não for da forma que Arthur acredita, o brother quebra a aliança.



Arthur chamou o Lucas de traidor. O cantor puxou um assunto do Thiago Abravanel e da forma como se sentiu traido pelas articulações para votar no ator e apresentador, há algumas semanas. A pressão fez com que Abrava desistisse do game.





escolheu ocomo manipulador. Para a cantora, o brother é consciente pelos acordos que tem feito dentro do game. "A forma como você articula os seus pensamentos, a dar a entender que você tá jogando sozinho, eu sinto que você não joga sozinho. Eu sinto que você se movimenta pela casa procurando aliados que possa jogar junto", disse a cantora.flechou o Eliezer e disse que o brother é. O líder da semana o escolheu, porque Eli o chamou de incoerente a informar que o 'Barão da Piscadinha' é incoerente.selecionou acomo manipuladora, por achá-la controladora. O ator acredita que ela não é nem protagonista e nem coadjuvante e, sim, uma peça que coexiste no game, para manipular. Paulo André botou uma flecha de traidor noe na forma como ele agiu nas últimas semanas. O atleta ainda não aceitou a forma como o líder indicou o amigo Scooby ao paredão e, segundo o P.A. até um tempo atrás os meninos eram aliados do estudante de medicina.escolheu a flecha de manipulador e espetou no avatar do Arthur. A sister ficou sentida pela forma como eles discutiram ontem (14), após a formação do paredão e o julgou como traidor.chamou ade medrosa, por ela se esconder no jogo e não assumir certos posicionamentos.