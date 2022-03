BBB 22: Vyni pede para Eliezer dormir de 'conchinha' com ele

Após a formação do paredão, na madrugada do último domingo, 13, Vinícius usou como argumento o fato de estar emparedado, para receber carinhos de Eliezer. Deitados juntos no quarto Lollipop, Vyni pediu para o designer chegar mais perto e eles dormirem de "conchinha", ao receber o afago, o brother pede: "Cadê o cheirinho aqui?", disse ele apontado para seu pescoço.

O designer atendeu o pedido e deu um beijo no pescoço do outro participante, que diz ter cócegas mas insiste: "Parou porque? Não mandei parar". O Eliezer diz estar com sono e que no dia seguinte eles podem continuar com as carícias. Em seguida, Vyni beija a mão do carioca, que começa a fazer carinho em seu braço. O bacharel em Direito dispara: "Eu amo carinho ai...Se quiser descer mais a mão, também não tem problema, ta?". O designer responde: "Para de ser safado".

Vinícius insiste e justifica: "Eli, você tem que fazer o que eu quiser, eu estou no paredão. Eu já estou cheio de problema". O amigo segue rindo: "Para de ser safado", repetiu ele. Em seguida, Vyni começa a contar que sente frio no quarto Lollipop e que durante à noite, gosta de encostar nos pés de Eliezer, pois são mais quentes. Com o amigo quase dormindo, ele diz: "Cadê a parte que você ia fazer carinho em mim até eu dormir? Tu vai dormir primeiro...Faz de conta que você gosta de mim igual a Nat", disse ele. "Mas aí o carinho na Nat é diferente", responde o designer.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)