Estratégias, paredão e briga: veja o que aconteceu no BBB ontem, domingo (13/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (13/03), um dia cheio de tensão pré-formação de paredão na 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por muitas estratégias e briga com o líder. Veja o que aconteceu:

Brothers apontam quatro nomes para o contragolpe

Eliezer traçando estratégias sobre o paredão (Foto: Gshow)

Temendo um contragolpe na formação do paredão, os confinados do quarto Lollipop passaram a manhã de domingo traçando estratégias para formar a nova berlinda da casa e cinco nomes foram citados:Paulo André, Gustavo, Pedro Scooby, Lina ou Jessilane. Na conversa, Laís e Eliezer tentaram pensar quem das possíveis opções iria voltar caso fosse para o paredão. "Acho que nenhum deles [sai no paredão]. Sinceramente, eu acho que nenhum deles. Mas, por exemplo, pensando no meu jogo, pensando no que a gente tá jogando junto aqui, eu não quero ir nas meninas. Entende? Nosso grupo adversário é o deles, eles estão mais fortes. Então é um dos três: Scooby, Gustavo ou PA", explicou Eliezer sobre seu contragolpe. Mais tarde, o designer revelou que sua decisão já estava tomada e que Paulo André iria ser puxado no contragolpe caso não fosse imunizado por Arthur Aguiar.

Almoço do anjo tem análises sobre o paredão da semana

Arthur Aguiar, o anjo da semana, resolveu convidar Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva para serem seus acompanhantes no almoço do Anjo. Entre inúmeros assuntos que entraram em pauta, o paredão que seria formado durante a noite foi um dos mais abordados durante a refeição. "O Lucas deve indicar o Eli, né?", questionou o surfista. Arthur Aguiar disse que sim, e Douglas Silva perguntou em quem o grupo iria votar. "A parada é a seguinte, vai empatar. A única chance que a gente tem é se a gente... a gente só tem 5 votos, nós quatro e o Gustavo. Lá no outro quarto são 4, com a Lina, 5", começou Arthur Aguiar, explicando que Natália e Jessilane, do Quarto Grunge, não votam juntas. "Votos perdidos. A não ser que a gente vá no mesmo voto delas", apontou Douglas Silva. Arthur voltou a analisar o jogo e afirmou que os amigos não poderiam votar em nenhuma das três [Lina, Jessi e Natália], pois Lucas iria desempatar o jogo. Outra opção que também precisava ser descartada era Eslovênia, affair de Lucas. "O Vini ou a Laís. É a única chance de conseguir fazer com que nenhum daqui vá. Não tem outra maneira, é a única maneira", declarou o ator.

Estratégia de voto marca a tarde dos brothers

Brothers conversando na área externa da casa (Foto: Gshow)

O domingo dos confinados do BBB sempre é marcado por muita estratégia para a dinâmica do paredão da semana. Na área externa da casa, Lina, Eliezer, Natália e Vinicius passaram a especular suas opções para a berlinda. A cantora iniciou o papo afirmando que, caso o anjo não seja autoimune, não iria ser uma boa alternativa colocar Arthur Aguiar de novo no paredão, pois isso acaba fortalecendo o ator no jogo. Vinicius pontuou que a possível imunidade do Anjo [Arthur] seria de Paulo André e Douglas Silva. Já na sala da casa foi a vez de Gustavo, Douglas e Pedro Scooby analisarem o jogo. "Cada uma vai votar em um. Acho que vai nós três", afirmou o curitibano, indicando que o paredão seria formado pelos três colegas. Pedro Scooby ressaltou que uma das suas opções de voto seria Lina, com Douglas Silva completando que achava que também iria na cantora. "Eu tô com Eli e Lina. Vai nela? Então eu vou nela também. Porque aí pelo menos eu sei que é mais de um voto. Mas tenha dois nomes, pois acho que vai ter que votar em dois", pontuou Gustavo.

Paulo André recebe imunidade e Pedro Scooby é indicado ao paredão

Sem muita surpresa para os brothers, o anjo Arthur Aguiar resolveu dar a imunidade para Paulo André, justificando que entrou no jogo pensando em agir racionalmente e usando estratégias para se proteger, mas que quando entendeu que isso não funcionava, decidiu agir com o coração e, por isso, estava imunizando o atleta novamente. Já o líder da semana, Lucas, mandou Pedro Scooby para a berlinda. O sufista foi direto para o paredão, sem direito a prova bate-volta. "Eu vou indicar o Pedro porque ele não seria votado pelo voto da casa. Ele é um cara muito maneiro, muito incrível. Então, a única forma dele ir seria no contragolpe ou indicação. Outro motivo é que ele é um cara forte no jogo e isso atrapalha o meu. Outro motivo também é um pouco da indiferença de estar aqui no game", explicou Lucas ao justificar sua indicação. Vetado por Pedro Scooby na última prova, Eliezer, que tinha direito a um contragolpe e mandou Gustavo para o oitavo paredão da casa. "Ele é uma ameaça direta para nós três", diz sobre seus aliados do Lollipop. Gustavo também possuia um contragolpe e resolveu golpear Vinicius, mandando o brother do Lollipop para seu primeiro paredão.

Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius formam o novo paredão; veja quem votou em quem

Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius foram o oitavo paredão (Foto: Gshow)

O oitavo paredão da semana ficou formado, inicialmente, por Pedro Scooby (indicação do líder), Gustavo (contra golpe de Eliezer que foi vetado da prova), Vinicius (contra golpe de Gustavo) e Douglas Silva, o mais votado da casa. Os três emparedados tiveram direito a prova bate-volta, que acabou tirando Douglas Silva da berlinda. As votações ocorrem no site do Gshow até a noite de terça-feira. Veja quem votou em quem:

Eslovênia votou em Douglas Silva; Vinicius votou em Douglas Silva; Laís votou em Douglas Silva; Eliezer votou em Douglas Silva; Natália votou em Arthur Aguiar; Jessilane votou em Eliezer; Linn da Quebrada votou em Douglas Silva; Paulo André votou em Eliezer; Douglas Silva votou em Linn da Quebrada; Pedro Scooby votou em Eliezer; Arthur Aguiar votou em Laís; Gustavo votou em Eliezer.

Pedro Scooby tira satisfação com Lucas

O indicado de Lucas ao paredão, Pedro Scooby, não gostou da justificativa do líder ao ser mandado para o paredão e resolveu tirar satisfação com o estudante de medicina assim que o programa ao vivo terminou. "Irmão, fala só pela parte do jogo, está tudo certo!", alfinetou o surfista, deixando claro não ter gostado de Lucas apontar o fato dele ser indiferente na casa. "Você falou 'pela parte do jogo ele não liga'", continuou. Quantas vezes você deixou em aberto?", retrucou o Líder da semana. "É como se eu não ligasse para nada!", reagiu Pedro. No quarto, o atleta desabafou para Arthur Aguiar e Paulo André. "O moleque podia ter só me indicado, falou umas paradas nada a ver. Não quero nem papo com ele mais. Abri mão de muito mais coisas que ele provavelmente", afirmou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)