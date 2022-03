Gustavo alfineta Arthur Aguiar: 'Meu santo não bateu com o dele'

Lucas e Gustavo conversaram durante a festa no BBB 22, na madrugada deste domingo (13), sobre as atitudes de Arthur Aguiar. Os brothers revelaram insatisfação com a postura do ator. As informações são do UOL.

O líder Lucas revelou que ficou chateado com Arthur, que, segundo ele, teria o desmotivado durante a competição pela liderança, realizada em uma prova de resistência, que começou na quinta-feira (10) e terminou na noite de sexta-feira (11).

"Eu falei que estava cansado, ele falou que era melhor eu desistir. Perguntou se eu aguentaria mais 36 horas, se não, era melhor sair. Um amigo não faria isso", disse Lucas.

"Jamais! Em prova de resistência, se você quer que a pessoa ganhe, você precisa incentivar a pessoa", respondeu Gustavo.

O affair de Laís deu sua opinião sobre Arthur: "Olha, não estou aqui para montar a caveira de ninguém. Mas, a verdade é que meu santo não bateu com o dele. Ele é um cara muito fechado e eu sou muito aberto. Tenho certeza que você, Scooby, Douglas, Paulo André, Laís, Eslô, Vini, são pessoas que eu quero encontrar lá fora. Com ele, acredito que não vamos ter essa abertura".