BBB22: Arthur Aguiar repercute desentendimento com Lucas

Mais uma polêmica segue em alta no Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar conversa com Paulo André sobre o episódio do jogo da discórdia em que se desentedeu com Lucas. Ele explica para o atleta porque decidiu se afastar de Lucas e diz que vai esperar a liderança do brother acabar para conversar com ele.

O ator exemplifica o desentendimento para Paulo André, utilizando o surfista como um exemplo. "O Scooby está na reta, aí tu está que nem um louco pensando um jeito de tirar o Scooby, e eu estou lá no outro quarto falando que eu quero ir com o Scooby para o Paredão. Tu vai achar o que?", pergunta.

"Mas você só ficou sabendo disso agora?", pergunta o atleta. "Eu fiquei sabendo no Jogo da Discórdia", responde o ator. "Por que?", insiste Paulo André. "Porque o Eli falou", conta o ator. "O que ele falou mesmo?", pergunta o atleta. "Ele falou que o Lucas procurou ele", explica Arthur Aguiar.

Eles continuam conversando sobre o episódio e, Arthur Aguiar, então, comenta que o brother o decepcionou porque poderia ter falado com ele antes, e não ter feito o que fez 'pelas costas'. Ele conta para o atleta que falou com o brother: "Em nenhum momento veio trocar ideia comigo, falar 'mano, olha, não te falei antes, mas acabei mudando de ideia, procurei o Eli porque eu estava querendo ir para o Paredão com o Tiago'. Não rolou, e eu descobri no Jogo da Discórdia. Isso que eu achei bizarro, me senti um idiota", conta.