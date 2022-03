Show de Luísa Sonza com participação de Liniker marca a festa deste sábado no BBB

Neste sábado, dia 12, Luísa Sonza vai comandar a festa do BBB e recebe uma convidada especial no palco. Liniker se junta à cantora para interpretar “Melhor Sozinha” e ainda dá voz a um de seus sucessos.

Luísa tem garantidos em seu repertório sucessos como “Toma”, “Combatchy” e “Café da manhã”. A cantora diz que não vê a hora de sentir a energia dos brothers de perto e “quebrar tudo” na casa mais vigiada do Brasil. “Não quero estragar a surpresa, mas a galera pode esperar muitos hits! Eu quero que seja um show marcante, cheio de músicas da era “DOCE 22”. Prometo entregar tudo para os participantes, e para a galera de casa também”, adianta.

Sonza faz questão de expor sua admiração pela companheira de palco deste sábado: “A Liniker é uma mulher incrível e que canta muito! Então, é claro que para mim é mais do que uma honra poder dividir o palco com ela”, diz. Animada para a apresentação, Luísa revela o que o público pode esperar da colaboração entre as duas: “Nós somos artistas bem ecléticas, eu diria, então por mais que sigamos estilos diferentes dentro da música, de alguma forma a gente consegue se encontrar. E vai ser muito maravilhoso mostrar esse encontro para as pessoas”, acrescenta.

Os elementos da noite vão entregar muito brilho dourado e rose gold. Mais uma vez, a câmera slow motion vai proporcionar o close perfeito aos confinados, que terão à disposição um set camarim exibindo as imagens captadas. Um queijo de dança também será instalado no espaço da comemoração, que contará com cardápio especial e espumante para tornar a festa ainda mais surpreendente. No figurino, peças douradas, acessórios brilhosos, arcos e presilhas vão compor o look da galera.

O 'BBB 22’ tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o 'Fantástico'.