BBB 22: Jade Picon descarta possível namoro com P.A fora da casa

Em conversa sobre relacionamento na sala do Big Brother Brasil, BBB 22, neste sábado (19), a influencer, Jade Picon, descartou relacionamento sério com o atleta Paulo André (PA) fora da casa. A sister continua com a troca de beijos no reality, mas afirmou que quer só curtir. Estavam presentes na conversa Laís, Larissa, Lina e Pedro Scooby.

O questionamento sobre um possível casal por trás das câmeras iniciou com a Larissa. "Quando terminar o programa rola romance. Vocês formam um casal lindo", disse. Jade diz que não está nos seus planos ter um namoro em breve: "Eu não vou namorar esse ano ainda não, tenho minhas coisas para fazer. Meu aniversário, minha viagem para fora". Outro motivo dado pela digital influencer é a distância, já que PA vive no Espirito Santo (ES), enquanto a sister vive em São Paulo (SP).



Lina também questionou e Jade falou do seu antigo relacionamento com João Guilherme. "Três anos, amiga, não tem condição", diz. Lina contou sobre um antigo romance fora da casa e disse que entende. Jade finalizou: "Quero curtir. Acabei de começar a curtir minha vida de verdade”.