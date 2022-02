Estilo Jade Picon faz sucesso nas redes sociais

A forma de jogar de Jade Picon dentro do Big Brother Brasil 22 divide opiniões, mas o seu estilo parece ser uma unanimidade e tem ganhado muitos admiradores. Roupas de marcas internacionais, looks coloridos e elementos jovens chamam a atenção dos internautas.

A influencer, que possui mais de 18 milhões de seguidores no Instagram e dois milhões de inscritos no Youtube, divide nessas e nas demais redes sua rotina. Jade usa bastante o GRWM, que significa em inglês “get ready with me”, e traduzindo para o português é “se arrume comigo”, para mostrar o “look do dia”.

Além das vestimentas de Jade, o que chama atenção é sua maquiagem. Delineado e boca com cores e marcantes, ela deixa a doçura da composição ao lado dos olhos, que sempre tem corações pintados. A pintura é referência ao estilo Y2K, que é abreviação de “year 2000” e tem a estética dos anos 2000. A Geração Z (pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010) tem usado essas referências para se expressar. O estilo beauty lover, que está em alta, chama atenção pelo colorido e símbolos infantis, como florzinhas, arco-íris e corações.

Olhos com corações são os mais usados por Jade Picon. (Igor Mota)

“Essa geração não tem medo de ousar e elas usam a imagem para se expressar. A maquiagem fashionista transita entre o conceitual e artístico”, explicou o maquiador Neto Navarro. “A Geração Z está muito mais antenada, eles absorvem tudo mais rápido, tendo uma facilidade muito maior a prever o que vai ocorrer mais na frente”, acrescenta.

Com pele sem marcação, mas olhos e boca muito evidentes, a influenciadora tem disseminado essa tendência fora do BBB. Isso pode ser encontrado com mais facilidade no Tik Tok, justamente por ter tutoriais completos de maquiagem. Por lá, Jade Picon tem mais de 6 milhões de seguidores.

Neto Navarro ensinou dicas sobre a maquiagem de Jade Picon. (Igor Mota)

A hashtag #Y2Kaesthetic é usada pela Geração Z para mostrar esse tipo de make, que recria referência dos anos 2000, que também é revivida pela maquiagem usada pela Jade.

Jade se expressa bastante através das suas roupas. O crochê é uma das suas referências. Ela entrou no BBB 22 e deixou a mulherada louca por suas peças usadas em uma tarde de piscina. Lilás e com flores, a influencer usou a combinação bucket e biquíni.

Além dela, Bruna Marquezine e Iza são adeptas desse tipo de biquíni. “Eles estão muito em alta, as minhas clientes mandam as fotos e eu reproduzo no tamanho exato do corpo delas. As redes sociais viraram uma vitrine para que o público conheça os looks e possa ter um deles em casa”, explicou Manu Pires.

As peças inspiradas nas artistas chegam com um preço mais acessível ao público. “Comprar de uma crocheteira torna a peça mais barata e também valoriza o pequeno empresário, mas também possibilita que a vestimenta seja feita de acordo com o caimento de cada corpo”, finalizou a profissional.

Ao entrar no reality, o macacão usado por Jade chamou atenção. Com recorte e transparência, o público ficou logo querendo saber de onde era o look. Depois disso veio o pijama e a bota flúor que também viraram desejo dos fãs da influenciadora.

“Esse fenômeno, na moda, recebe o nome de trickle down (gotejamento) que ocorre quando a difusão de uma tendência se dá de cima para baixo, ou seja, grandes marcas de luxo lançam uma moda, depois ela passa a ser divulgada por pessoas de destaque social até ser copiada por redes de moda rápida e mais acessível”, explicou Verena Vieira, designer de moda, consultora de moda e estilo e Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura.

A consultora explicou ainda que o body usado por Jade tem uma estética “heat-maps” (mapa de calor), que são gerados de forma aleatórias digitalmente e que utiliza cores para demonstrações gráficas em diversas áreas.

“A roupa de dormir que ela usou (calça e top com amarração), também é uma tendência apelidada de indie Sleaze. Uma estética que apareceu no período mais crítico da pandemia e foi disseminada principalmente por tiktokers famosos. Uma junção do estilo grunge dos anos 90 que remete ao conforto, porém com um toque de sofisticação. É um desleixado chique”, acrescentou Verena.

A designer enfatizou que já é possível encontrar o bucket em crochê, os shorts cintura alta e as peças com transparência nas vitrines de diversas lojas populares.