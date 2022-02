'Talarissa': possível flerte entre Larissa e Paulo André, no BBB 22, deixa web em alvoroço; vídeo

Parece que a sister Larissa, que veio da Casa de Vidro para o BBB 22, chegou com foco na casa mais vigiada do Brasil. Ela aproveitou que o atleta Paulo André estava sentado no sofá com seu cobertor para sentar ao lado dele e puxar um pouco do cobertor para se cobrir também.

Na mesma hora, Jade Picon e Pedro Scooby passaram pela sala. Espontâneo, o surfista não conseguiu esconder que estava incomodado e encarou bastante a sister, que logo em seguida saiu da sala. Na sequência, Jade sentou ao lado do flerte e ficou junto com PA embaixo da coberta.

Jade cola em Paulo André após investida de Larissa. (Reprodução Instagram.)

E não foi só Scooby que ficou incomodado com a situação. O termo "Tarissa" foi um dos mais comentados no Twitter nesta manhã.

Talarissa

A palavra "Talarissa" se deu pela junção do nome Larissa com 'talarica', termo utilizado para descrever quem se envolve fisicamente ou emocionalmente (de forma imprópria) com a mulher/homem de um amigo. Talarico (a) é sinônimo de fura-olho.

