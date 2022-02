BBB 22 revela participantes da 'Casa de Vidro' que podem entrar no reality; confira

O Big Brother Brasil finalmente divulgou os participantes da nova 'Casa de Vidro', que podem entrar e se juntar aos 17 brothers que estão confinados no reality. Gustavo Marsengo, de 31 anos, e Larissa, de 25, dependerão do público para realizarem o sonho da participação no maior reality do país.

Gustavo, de Curitiba (PR), é Bacharel em Direito e se considera um verdadeiro 'hétero top'. O potencial participante do BBB 22, inclusive, diz que pode ser visto como um vilão, mas garante que não é.

Já a Digital Influencer Larissa vem da cidade de Limoeiro, no interior de Pernambuco. A moça é adepta da vida fitness e tem mais de 310 mil seguidores nas redes sociais. 'Eu faço provadores e fotos. E quanto mais seguidores, maior meu cachê. É o que tem me salvado e virou o dinheiro fixo', disse.

Larissa é Digital Influencer e adepta da vida fitness (Divulgação/BBB 22)

Os dois ficarão confinados na casa de vidro dentro da residência do BBB 22, a partir de sexta-feira (11). O público votará se os dois entrarão ou não, em votação que terá o resultado divulgado no domingo (13).