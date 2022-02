BBB22: Jade Picon diz que não se arrepende de voto em Arthur Aguiar

Após a sister Bárbara avaliar o jogo de Arthur Aguiar e a situação de Eliezer no BBB 22, a gaúcha elogiou Jade Picon por ter seguido sua intuição na hora da indicação do Líder. No último domingo (6), a influenciadora colocou Arthur Aguiar na berlinda, e o brother voltou do Paredão na noite desta terça-feira (8). "Acho que você foi sincera com seu sentimento, sua intuição...", diz Bárbara.

Jade, então, diz como se sente: "Me arrependo zero". E a gaúcha continua: "Você ser fiel aos seus sentimentos, independente se a pessoa sair ou não, isso é o certo para mim... você seguiu o que sentiu no seu coração", explica a gaúcha.

