Após se livrar do paredão, Arthur Aguiar recebe declaração de amor no queridrômetro do BBB

As relações de Arthur Aguiar na casa mais vigiada do Brasil começaram a mudar depois que ele voltou do Paredão, na última terça-feira (8), especialmente após a informação revelada por Tadeu Schmith, de que o ator nem passou perto de sair eliminado, na votação do público.

Nesta quarta-feira (9), algum brother ou sister anônimo enviou o seguinte torpedo dirigido a Arthur: “Não tenha medo. Acredite que você é especial! Te amo”.

Mensagem para Arthur no queridrômetro (Reprodução Globo)

Antes dessa manifestação de afeto, Arthur escapou de ir para o segundo Paredão pelo voto da casa, foi indicado ao terceiro Paredão pela líder Jade Picon e recebeu várias críticas dos colegas de confinamento, inclusive, no último jogo da discórdia.

VEJA MAIS

Arthur Aguiar foi o menos votado no último Paredão. Ele recebeu apenas 3,27% dos votos do público para deixar o confinamento. Naiara Azevedo foi eliminada com 57,77% dos votos.