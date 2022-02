Irmã de Tiago Abravanel nega que Silvio Santos tenha vetado torcida ao neto no BBB

A irmã de Tiago Abravanel, Lígia Abravanel, usou as redes sociais para afirmar que é falsa a informação de que o avô deles, Silvio Santos, tenha proibido o SBT de fazer torcida para o ator, que está confinado na casa do BBB 22. Lígia postou um vídeo sobre o assunto, no qual ameaça tomar providências judiciais contra os autores da notícia. O vídeo foi postado no perfil oficial do brother.

"Eu tô aqui para dar um recado a vocês, avisar pra vocês não lerem matérias que digam que o meu avô tá proibindo o SBT de fazer torcida pro Tiago porque é fake e fake news é crime. Isso é mentira. Meu avô tá de férias em Orlando, de boa. Ele não tem nada pra falar do Tiago, muito pelo contrário, ele torce pela carreira do Tiago", destaca Lígia.

"Então, quem está espalhando esse tipo de notícia fake é criminoso. A gente vai tomar as medidas cabíveis para isso. Não deem cliques nesse tipo de matéria porque é só isso que esse tipo de pessoas quer, visibilidade em cima da vida dos outros", finaliza.