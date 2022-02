Silvio Santos proíbe torcida a Tiago Abravanel no 'BBB 22'

O site TV Pop divulgou que Silvio Santos se irritou após ver as declarações de Tiago Abravanel, no "BBB 22", e proibiu que o SBT veicule torcida ao neto, como fez quando o brother ganhou a liderança, na segunda semana do reality show.

Em conversa com os brothers, o filho de Cintia Abravanel reclamou do relacionamento com o avô, afirmando que ele foi ausente durante grande parte de sua vida. Ainda segundo o TV pop, as imagens foram mostradas para Silvio por Patricia Abravanel, que está viajando com ele em Orlando. A apresentadora também foi alvo das declarações do cantor na casa do BBB. Ele afirmou que sua tia sequer tem seu número de telefone.