No BBB 22, Tiago Abravanel critica homens que não fazem sexo oral em mulheres: 'Fracos'

Uma conversa muito picante entre os participantes do BBB 22 deixou os brothers e a Web em alvoroço. Em um papo sobre sexualidade e explicando como se assumiu para a família, Tiago Abravanel revelou alguns detalhes sobre a sua vida sexual com as ex-namoradas. O neto de Silvio Santos chegou a falar que, após entender sua sexualidade, ainda namorou mais uma mulher.

"Depois de já saber?", questionou Arthur, e Tiago confirmou: "Sim, depois de já saber, falei: 'Vou dar mais uma chance'. Ela era maravilhosa".

"Mas essa uma chance para quem? Porque não era para você essa chance", disse o ex-Rebelde. "Pois é, a gente fica que nem adolescente, 'não, mas pera aí, vai que'", explicou Tiago.

E então Linn entrou na conversa: "'Vai que eu sou bi', né?", disse. "Exato, e acho que também até existe essa possibilidade", revelou Tiago. "A sexualidade também não é fixa", acrescentou a cantora.

Então Tiago fez o comentário sobre gostar de fazer sexo oral em suas ex-namoradas:

“Quando eu namorava, eu gostava. Não é uma coisa assim, tipo: 'Cheguei lá na 'charlie' e não conseguia'. Eu chegava na 'charlie' e fazia um limãozinho, fazia um negócio, não tinha problema com isso. As bichas seangue azul devem estar como: 'Credo'”, contou.

"Tem homens héteros que não vão", disse Natália, e o ator criticou: “Fracos, né.”

