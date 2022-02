Bárbara usa termo racista para falar sobre participação de Douglas Silva no 'BBB 22'

Já circula na web os vídeos em que Barbara Heck usa uma frase racista para explicar a participação de Douglas Silva no Jogo da Discórdia, do Big Brother Brasil 22. Durante a madrugada desta terça-feira, 08, a sister, em conversa com Laís e Jade, no quarto do líder, fez críticas ao participante.

A modelo citou “samba do criolo doido” para falar sobre as ações de DG na dinâmica. “Ele fez aquele samba do crioulo doi…?“, disse. “Ai que feio, eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. Ele fez o samba lá que ele falou que fez. Meu Deus, quase falei uma expressão muito racista. Tu viu o que eu falei?“, perguntou Bárbara para Laís.

“Eu vi. Eu vi o que você ia falar“, disse a médica, rindo. “Deus me perdoe!“, exclamou a loira. “Ia ser péssimo”, pontuou Jade.

“Quase falei, mas foi por força do hábito da expressão do samba e eu nem uso essa expressão. Pronto, agora vou ficar me defendendo. Meu Deus! Mas ele fez o samba todo ali ontem“, finalizou Bárbara.

Vale lembrar, que na língua portuguesa, a palavra hábito é definida como “maneira permanente ou frequente de comportar-se; mania”.

Termo tem conotação racista

Uma música "Samba do Crioulo Doido" é uma sátira ao período da ditadura. Porém, a expressão citada por Bárbara, foi usada durante muitos anos para se referir a situações confusas e bagunçadas, reafirmando a discriminação, estereótipo e inferiorização aos negros

A equipe da gaúcha usou o perfil do Instagram dela para se posicionar.

“Qualquer tentativa de justificar o injustificável seria leviano de nossa parte. Nós verdadeiramente lamentamos esse tipo de atitude. Não há espaço para que a ‘força do hábito’ diminua o ocorrido. Assim como a própria Bárbara disse em seguida: ‘expressão velha, horrível e racista. Esperamos que esse exemplo sirva para que olhemos para isso com muita seriedade e amor ao próximo. É tempo de evolução e ninguém mais merece sofrer e sentir na pele nossa falta de respeito”, diz a postagem.

“Nossas sinceras desculpas à todos, mas principalmente ao @Silva_DG e sua família”, completava a imagem.

Mesmo com esse posicionamento, é possível encontrar muitas críticas na publicação vindos dos internautas.