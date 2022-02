BBB 22: saiba quem é o possível participante da Casa de Vidro

Assim que confirmada a Casa de Vidro na 22ª edição do BBB, muitos internautas passaram a vasculhar a internet em busca de possíveis cotados e Gustavo Marsengo, um curitibano que não tem 'nada a perder', foi um dos apontados. Conheça o possível novo participante.

Quem é Gustavo Marsengo?

Segundo o colunista Leo Dias, Gustavo é um advogado de 31 anos que, no meio do ano de 2021, perdeu seu emprego no Tribunal de Justiça, ficando completamente sem nenhuma perspectiva, o que faz dele ser um perfil forte na disputa de R$ 1,5 milhão.

Gustavo Marsengo, possível confinado da Casa de Vidro. (Reprodução)

O que esperar de Gustavo se ele entrar no BBB?

Ao que parece, para o possível participante, o BBB é a única oportunidade para fazê-lo mudar completamente de vida, por isso, ele irá entrar com uma estratégia parecida com a de Felipe Prior, participante que marcou a 20ª edição por ser um bom jogador. Conforme fontes próximas do paranaense, ele está disposto a jogar e se jogar.

Gustavo é solteiro?

Conforme as informações, Gustavo entra solteiríssimo no programa, com uma forte chance de se envolver com alguém da casa, apesar do foco total no jogo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)