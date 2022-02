Casa de Vidro do BBB: entenda como funciona e relembre os personagens icônicos que já participaram

As novidades no "Big Brother Brasil 22" não param, e o público tem esperado ansiosamente pela Casa de Vidro, divulgada no último sábado, 5, por Ana Furtado, no programa "É De Casa". A atração sempre dá o que falar, principalmente pelo fato de que é o público quem escolhe os participantes para entrar definitivamente no confinamento. Ainda sem informações concretas sobre os novos possíveis participantes, muito se tem especulado sobre o assunto.

O que já se sabe dessa edição da Casa de Vidro

Segundo informações do perfil de notícias "Otariano", um homem e uma mulher estarão dentro da casa de vidro, ambos vão fazer parte do grupo "Pipoca" e um deles será o social media Pedro Blen. O rapaz já trabalhou para diversas famosas como, Aline Mineiro, Flay, Carol Peixinho, Juliette, Isabela Cecchi entre outros.

Já segundo informações do colunista Léo Dias, o novo brother é um advogado de 31 anos. Natural de Curitiba, no Paraná, o participante realizou uma festa de despedida com a sua família antes de se confinar.

Este ano, ao contrário das últimas edições, a Casa de Vidro estará localizada dentro da sala de ginástica da casa principal. Os participantes entrarão na próxima sexta-feira, 11, sem que os atuais participantes saibam. Como se sabe, será dia de festa, mas os confinados da Casa de Vidro não participarão.

Como funciona a atração dentro do reality

A Casa de Vidro surgiu como uma estratégia para trazer movimentação dentro do jogo do reality. Composta por um cômodo e com paredes de vidro, os selecionados ficam dentro do local por alguns dias, para que o público os conheça e votem para decidir quem entra no "BBB 22". Segundo informações da emissora, os confinados já estão em isolamento individual que durará sete dias. Ambos estão com as vacinas em dia e foram testados e negativados para a Covid-19.

Relembre quem já participou da Casa de Vidro

Muitos personagens icônicos já passaram pela atração da casa mais vigiada do Brasil, um deles foi Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, ela participou na primeira edição da Casa de Vidro, no "BBB 9". Junto com André Cowboy, a loira foi uma das escolhidas para entrar no confinamento.

No "BBB 11", Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo foram os primeiros brothers eliminados da edição, mas eles tiveram a chance de voltar para o reality através da Casa de Vidro. Depois de quatro dias na estrutura montada em um shopping, Mauricio venceu a votação e voltou para a casa principal.

Na décima terceira edição do programa seis candidatos entraram na Casa de Vidro para disputar a vaga no "BBB 13". André, Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara e Marcello ficaram em uma redoma em um shopping de São Paulo. No final, Kamilla e Marcello foram os escolhidos para entrar no reality.

Já no "BBB 20", a primeira edição a contar com participantes do grupo "Camarote", os selecionados da Casa de Vidro foram a mineira Ivy e o gaúcho Daniel. Ambos chegaram na casa para botar fogo no parquinho e até hoje rendem memes nas redes sociais.