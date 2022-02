Globo confirma 'Casa de Vidro' e dois novos participantes no BBB 22; confira

Mais surpresas para os fãs do BBB 22. Sempre muito aguardado e pedido, um clássico do reality estará de volta nos próximos dias: a Casa de Vidro, que terá dois novos integrantes do time Pipoca, ainda não revelados. Apesar do suspense mantido pela produção do programa, já podemos adiantar algumas coisas.

- Os novos ocupantes do espaço serão um homem e uma mulher.

- Eles já estão confinados. Sim, enquanto você lê esse release, ambos estão em um confinamento individual que durará sete dias.

- Como sempre acontece, no momento em que entraram no pré-confinamento, os dois deixaram de ter contato com o ambiente externo ao BBB.

- Assim como os outros participantes da edição, ambos estão com as vacinas em dia – item obrigatório para participar do reality –, foram testados e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos participantes que já se encontram confinados.

- E a maior novidade: a Casa de Vidro será montada dentro da casa onde estão os brothers. Onde, quando e como acontecerá o público só saberá mais para frente.

O que todo mundo quer saber é se eles terão informações privilegiadas do jogo. Se entrarem, sim. Outra dúvida é se estão cientes de tudo que já aconteceu no jogo e fora dele? Sim. É injusto, dirão alguns. Pode até não ser. Mas a decisão final sobre a dupla entrar ou não no BBB 22 caberá única e exclusivamente ao público do Big Brother Brasil, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois.

Fato é que os habitantes da casa mais vigiada do País acordarão num belo dia e, tcham, haverá uma casa de vidro do lado de fora! Neste mesmo dia, a votação no Gshow será para que o público possa decidir se ambos entram ou não na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e passam a integrar o coral do ‘BBB 22’.

A decisão popular será anunciada no programa e, em seguida, os dois mergulharão de cabeça no jogo. Como? Em que dia isso vai acontecer? Essas respostas e mais detalhes da dinâmica do jogo a partir daqui e sobre os possíveis novos moradores serão dados por Tadeu Schmidt na noite desta sexta (4).

O 'BBB 22' tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e aos domingos, após o 'Fantástico'.