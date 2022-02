Rodrigo compara BBB 22 à Disney: 'Tiago Abravanel é o Pateta'

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 22, Rodrigo Mussi se apresentou no "Desafio do Eliminado", do Multishow, onde comparou os colegas de confinamento aos personagens da Disney.

O empresário apontou um personagem de clássico infantil para cada participante do jogo. Para ele, Naiara Azevedo é a Alice, de no "País das Maravilhas': "Ela conta que está no programa pra tentar encontrar a paz dela e nunca sai da zona de conforto pra jogar. Vive no país das maravilhas mesmo", disse.

Já Eslovênia, foi apontada como sendo a Branca de Neve: "Ela ama ficar naquela comunhão com os amigos, exatamente como a Branca de Neve e os sete anões. Ela também tem medo de se expor", disse rindo.

Rodrigo pegou mais pesado com Tiago Abravanel, o ex-líder da casa que o colocou no paredão: O empresário apontou que o ator será o próximo eliminado do jogo e comparou o neto de Sílvio Santos ao Pateta:

"Ele tem essa coisa meio infantil, né? Até chupa o dedo... ele tem esse espírito meio adolescente, de querer se conectar muito com as pessoas... É o Pateta!", ressaltou.