BBB 22: Tiago e Arthur se aborrecem com a divisão das estalecas na xepa

Parece que os primeiros dias na xepa do Big Brother Brasil 2022 não estão sendo fáceis para Tiago Abravanel e Arthur Aguiar. Ao que parece, antes de ir ao mercado, o apresentador se incomodou com a quantidade de estalecas que os demais participantes tinham. Para Tiago, seria possível comprar todas as coisas do mercado e ainda ficar com dinheiro sobrando. Já Arthur analisou a situação sob a ótica da disponibilidade: “A gente vai passar fome”, disse o ator.

A conversa, que rolou na sala da casa mais vigiada do Brasil, continuou. “Mas então, gente, temos que começar a prestar atenção nesse lance de perder estalecas ou não. Porque eu tenho 1.700 estalecas, eu posso ficar com 500 e dar todas, mas daí se a galera ficar perdendo estalecas também não vale à pena! Porque assim não vai ter sentido! Eu vou gastar o dobro do que a galera tá gastando. Eu não me importo, mas toda a galera tem que ter essa consciência”, disse Abravanel.

Enquanto isso, pela primeira vez na xepa, Douglas Silva decidiu economizar. O ator estava com 1.290 estalecas e ganhou mais 500 indo para a xepa, ficando com um dos maiores saldos da casa. O brother decidiu repassar 800 para o mercado e deixou 900 como reserva.

Jessi e Bruna tentaram avisar Thiago que era melhor sobrar do que passar fome. Nas últimas semanas, a comida acabou antes do próximo mercado, o que levou a professora a reclamar de ter dormido por três noites com o estômago vazio.