Edição do BBB 22 deve receber novo integrante no próximo domingo

Nesta sexta-feira (4), a coluna LeoDias obteve informações sobre uma intensa mobilização nos corredores da emissora para reforçar o time de confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Fontes ouvidas pela coluna LeoDias confirmam essas informações. No centro de produção da TV Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Estúdio A foi isolado para os preparativos. Só os envolvidos na operação têm acesso ao local. Não se sabe se o programa terá apenas um novo nome no elenco. A expectativa é de que o novo personagem seja confinado no próximo domingo e permaneça na casa do BBB por, pelo menos, uma semana.

A decisão seria mais uma tentativa de movimentar o jogo, que vem sendo considerado morno demais até aqui.