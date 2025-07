VÍDEO: Manu Bahtidão reaparece em gravação antiga cantando clássico do tecnomelody e viraliza

Em alta no cenário musical brasileiro, a cantora Manu Bahtidão voltou a ser assunto nas redes sociais nos últimos dias — mas, desta vez, por um motivo nostálgico. Fãs resgataram um vídeo antigo da artista, gravado em 2011, quando ainda era vocalista da Banda Batidão, grupo paraense que marcou sua trajetória antes do sucesso solo.

No vídeo, Manu aparece interpretando um trecho da música "Amor ou Dinheiro", um dos grandes sucessos da banda. A performance chamou atenção não apenas pela potência vocal, mas também pela presença de palco da artista, que aparece ainda sem os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos anos.

O registro foi compartilhado por um perfil de fãs dedicado a cantora. Na época da gravação, Manu tinha 25 anos — hoje, com 39, vive o auge de sua carreira nacional.

"Melhor época, as melhores músicas dela", comentou um internauta. "Ai que saudade desse repertório ♥️♥️♥️", disse outra fã. "Meu Deus, ela tá muito diferente. Nem reconheci"

Natural de Alagoas, Manu Bahtidão construiu sua carreira musical no Norte do país. Antes da Banda Batidão, passou pelos grupos Banda da Loirinha e Companhia do Calypso, mas foi em Belém, ao integrar a Batidão, que sua voz ganhou destaque e ganhou milhares de fãs no Pará e em outros estados da região.