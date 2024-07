Atriz trans desabafa sobre ter engravidado mulher durante gravação de pornô após baile: 'foi dentro'

A atriz trans Emily Narizinho, que produz conteúdo adulto, utilizou as redes sociais, nesta ultima quinta-feira (11), para contar que pode ter engravidado, sem querer, uma mulher durante a gravação de um vídeo pornô há dois meses. A influencer mostrou em um story do Instagram que recebeu uma mensagem da possível gestante, de nome Kamila, informando que o ciclo menstrual estava alterado e sentia "alguns sintomas" de gravidez.

“Emily, queria depois falar contigo. Depois que gravamos aquele vídeo, faz dois meses que minha menstruação não desce e estou com alguns sintomas. Não tive relações com ninguém sem proteção, a não ser com você depois do baile. Antes de fazer qualquer coisa, queria te comunicar antes”, diz a mensagem.

Mulher que gravou cena com Emilly relatou que não teve relações com ninguém sem proteção, a não ser com a atriz depois de uma festa (Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS

Emilly detalhou ainda como foi a relação sexual com a moça: "Eu e essa menina da gravação, a gente foi a uma festa e já estava marcando de gravar e tal. Voltamos juntas para casa, aí aproveitei que a gente estava arrumada para gravar. A gente foi gravar, organizei as luzes, fui procurar camisinha e não tinha, só tinha lubrificante. Fomos tentar pedir, não tinha farmácia aberta de madrugada”.

A criadora de conteúdo adulto acrescentou detalhe sobre a relação sexual com a moça: “Ah, meus exames e os dela estavam certos, então vamos fazer sem [camisinha]. A gente gravou a cena e foi um pouco [de ejaculação] dentro. Eu estou acostumada a ‘comer’ só homens, não mulheres. Faz três meses que estou ficando só com mulheres. Estou acostumada a ficar com homem, foi dentro [a ejaculação] e depois eu tirei. Aí ela falou: ‘estou tomando remédios, está tudo normal, não se preocupa’. Bom, hoje em dia tem DIU, né, e foi a primeira vez que fiquei com uma mulher sem preservativo”, continuou.

Planos de ser mãe, mas não agora

Emily disse ainda que tem planos para ser mãe, mas que seria algo para o futuro, quando estiver estabilizada financeiramente. “Gente, é sério, eu sempre tive vontade de ter filho, mas nunca tipo agora, nesse momento, entendeu? Eu trabalhando com isso [conteúdo adulto]. Eu queria me estabilizar, não precisar mais trabalhar com conteúdo nem nada. Para ter um filho, cuidar, até mesmo pelo julgamento, porque já é um julgamento eu ser trans e ter filho. Ser trans, ter filho e trabalhar com isso. Eu estou apavorada, a menina também. Eu realmente não sei o que fazer”, explicou.

A atriz disse estar com muito medo da situação, ainda mais pela outra mulher ser de outro estado.“Eu estou muito assustada. Não sei o que vamos fazer. A gente ainda vai conversar sobre isso, porque ela não é daqui de São Paulo, então a gente vai ver de se encontrar pessoalmente. Não vou expor a menina, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não estou preparada para isso e ela também não deve estar. Eu sei que é a responsabilidade minha, responsabilidade dela, somos dois adultos, mas eu fui pega totalmente de surpresa assim”, finalizou.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)