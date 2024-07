Andressa Urach diz que marido a liberou para gravar conteúdo adulto com outro homem

Andressa Urach continua investido em sua carreira como criadora de conteúdo adulto. Ela usou as redes sociais nesta terça-feira (02/7), para anunciar, de forma inusitada, um novo vídeo produzido com o ator pornô Ton Fernandes. Na publicação, ela afirmou que Lucas, seu marido, a liberou para gravar com o companheiro de cena. “Meu marido me liberou para gravar com esse gato”, avisou.

VEJA MAIS

Na foto, Urach aparece com uma camisa amarela escrita “Direta B” e Ton, por sua vez, com uma blusa vermelha onde se lê a frase “Esquerda L”, ambos fazendo referência à divisão política do país. “Na gravação quem ferrou quem? A direta ou a esquerda?”, brincou Andressa na publicação.

Em outra publicação, os dois aparecem com camisas de times de futebol. Urach veste uma blusa do Grêmio e Ton a camisa do Corinthians, numa referência aos clubes pelos quais ambos torcem.