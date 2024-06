Filho de Andressa Urach dá colar com seu sangue para namorada

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, surpreendeu a namorada Gabi Ayala com um presente inusitado: ele deu à amada um colar com um pingente contendo seu próprio sangue. Nos Stories do Instagram, Arthur compartilhou a novidade com os seus seguidores. "Dei um colar com meu próprio sangue para minha amada ter algo único de mim e usar no Dia dos Namorados", disse.

Em nota à imprensa, o filho de Urach explicou que buscava um presente que representasse o amor entre ele e a companheira, algo que fosse único e diferente, e que ela não recebesse facilmente de outra pessoa.

VEJA MAIS

"Ter um pouco de mim com ela o tempo todo mostra o quanto estamos conectados. Mesmo que eu esteja longe, ela poderá sentir como se eu sempre estivesse ali", destacou.

Gabi Ayala, por sua vez, disse ter ficado surpresa com o presente. "Nunca imaginei na vida ganhar isso. Mas me faz sentir ainda mais próxima dele", comentou.