Andressa Urach revela se vai produzir conteúdo adulto grávida

A influenciadora Andressa Urach revelou recentemente que está tentando engravidar de seu namorado, Lucas Ferraz. A produtora de conteúdos adultos que a gravidez não vai interferir em seu trabalho e que não pretende parar a produção dos vídeos durante sua segunda gestação.

“Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu baby. Com outros criadores de conteúdo, pra preservar o neném, não”, disse Urach no Instagram.

Ela completou: “Mas depois que eu me recuperar, que passar a quarentena, que eu estiver bem com meu corpo, aí sim a gente volta as collabs, eu volto a gravar com os criadores de conteúdo”.

A influenciadora anunciou na última terça-feira (21/5) que está com planos de engravidar novamente, depois de interromper o uso de anticoncepcional. Segundo ela, seu sonho sempre foi ser mãe de três filhos. Ela já tem Arthur Urach, de 20 anos, e Leon, de dois.

“Eu sempre quis ser mãe de três. Como conheci o Lucas e acho que seria maravilhoso viver esse momento mãe junto dele – porque ele é uma pessoa incrível, muito amável com a família e amigos dele – então acho que ele será um ótimo pai. Quero viver esse momento mãe”, revelou a influenciadora.

E acrescentou: “Eu tinha colocado que em quatro ou cinco anos eu seria mãe, mas não tinha conhecido o Lucas. Então, já que estamos juntos e vivendo essa fase maravilhosa, eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai”.