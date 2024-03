Andressa Urach mostra costela retiradas para seguidores: ‘lindas’

A modelo Andressa Urach passou por novas cirurgias plásticas para mudar seu corpo. Desta vez, a produtora de conteúdo adulto retirou as costelas, colocou silicone e fez uma lipo. No Instagram, ela mostrou aos seguidores os ossos retirados e deu detalhes sobre os procedimentos.

“Que linda minhas costelinhas”, afirmou Urach. Em outro Stories, ela mostrou a recuperação e brincou com a situação. “Primeiro ficamos feia, para depois ficar bonita”, completou.

Andressa Urach fez o procedimento para ficar com a cintura mais fina (Reprodução / redes sociais)

A modelo fez a retirada das costelas com o objetivo de ficar com a cintura mais fina.“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 centímetros [de circunferência na cintura] e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros”, contou a modelo à Quem.

A modelo acredita que ficará com um corpo mais bonito para as gravações dos conteúdos. “Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina”, avalia.