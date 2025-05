Manu Bahtidão canta com suíço Bastian Baker no Domingão com Huck

Luciano Huck anunciou a presença de Manu Bahtidão com o suíço Bastian Baker, ainda na primeira parte do programa, neste domingo (25). Ela cantou "Daqui pra sempre" e "Torre Eiffel", sozinha,depois emplacou "Dançar sem Você", com o cantor suíço. A artista também participou do júri do Acredite em quem quiser.

"Recebendo a Manu Bahtidão aqui hoje ao vivo e ela trouxe um convidado, o Bastian Baker", disse Luciano Huck. Bastian Baker já chegou à final da Dança dos Famosos da Suíça, foi jurado do The Voice na Bélgica e gravou a música com Manu Bahtidão.

Emanuella Tenório Rocha, mais conhecida como Manu Bahtidão, é uma cantora e compositora alagoana, de 39 anos. Manu estourou nacionalmente em 2023, ao emplacar o hit "Daqui Pra Sempre", versão brasileira de "Tattoo", da cantora sueca Loreen. A faixa alcançou o topo da parada Billboard Hot 100 do Brasil e a 4ª posição da parada do Spotify Brasil.