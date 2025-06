Milton Cunha encerra ciclo de palestras sobre julgamento dos desfiles e dá largada ao Carnaval 2026

O Carnaval 2026 de Belém será lançado oficialmente nesta quinta-feira, 05. As Escolas de Samba Associadas (ESA), em colaboração com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), promovem um encontro que reúne profissionais e especialistas da cena carnavalesca e cultural de Belém para debaterem sobre o tema.

A iniciativa é marcada por um ciclo de palestras voltadas ao aprofundamento do Manual do Julgador, documento que orienta a aplicação de notas durante os desfiles oficiais das escolas de samba promovidos pela prefeitura.

Dentre os palestrantes tem a coreógrafa e pesquisadora Ariane Pimentel, que debaterá os aspectos coreográficos do quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeira que dialogam com o enredo e com a tradição das escolas. “É fundamental que todos entendam que cada movimento e escolha cênica tem uma razão de ser dentro da narrativa que a escola propõe.”, destaca Ariane Pimentel.

Para encerrar o ciclo, o pesquisador, carnavalesco e comentarista da Rede Globo, Milton Cunha, irá ministrar uma palestra especial sobre a construção e concepção de um desfile carnavalesco. Com sua experiência e carisma, Milton vai compartilhar vivências do carnaval carioca e destacará a importância da organização e da criatividade no processo de construção.

Realizado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na Sala Vicente Salles, o evento tem como objetivo esclarecer os critérios que compõem o julgamento dos desfiles. Entre os quesitos que serão abordados estão: Comissão de Frente, Mestre-sala e Porta-bandeira, Porta-estandarte, Fantasia, Alegoria, Harmonia, Evolução, Enredo, Bateria e Samba-enredo.

A iniciativa é parte de um processo contínuo de valorização e qualificação das manifestações culturais da cidade. Segundo o presidente da ESA, Fernando Guga Gomes, “esse momento de formação é essencial para garantir um julgamento mais técnico e transparente, ao mesmo tempo em que fortalece o diálogo entre agremiações, jurados e a comunidade”.

O evento é o ponto de partida para outras ações previstas no calendário pré-carnavalesco, como oficinas técnicas, rodas de conversa e ensaios abertos, todos voltados à qualificação e valorização do carnaval como patrimônio imaterial e expressão artística de grande relevância para a cidade de Belém.