Milton Cunha e namorado visitam Ilha do Combu e aproveitam carnaval em Belém

Após atuar na cobertura do Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, Milton Cunha desembarcou em Belém, sua cidade natal, na noite da última quarta-feira (12), em companhia do namorado, o corretor de imóveis Vitor Moraes, de 41 anos. O carnavalesco e o amado visitaram um restaurante a Ilha do Combu na quinta (13) e almoçaram com amigos.

A atriz e influenciadora Isis Vieira, amiga do casal, fez um vídeo dos dois em que Milton aparecia mexendo no celular e Vitor conversava com outras pessoas. O paraense acompanhará os desfiles da escola de samba do Grupo Especial do seu camarote especial nas noites desta sexta (14) e do sábado (15), na Aldeia Amazônica. No espaço temático, chamado "Camarotes Miltons - O Paraensismo Desfilando e Encantando com Milton Cunha", o carnavalesco receberá personalidades, como a também paraense Alane Dias, para comentar as apresentações.

Após o fim do casamento de 15 anos com o passista Dhu Costa, Milton Cunha tem sido visto em companhia do corretor de imóveis Vitor Moraes em diversos eventos, incluindo o Carnaval deste ano na Marquês de Sapucaí, segundo o jornal Extra.