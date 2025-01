Milton Cunha é visto com ‘novo amor’ em eventos e passeios pelo Rio de Janeiro

Após o término de seu casamento de 15 anos com o professor de Educação Física e passista Dhu Costa, Milton Cunha foi flagrado em momentos ao lado de seu 'suposto' affair em diversos locais do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

No último domingo (29/12), o carnavalesco foi fotografado na Praia do Leme, acompanhado por seu novo parceiro.

Milton também foi visto na Feira Hippie de Ipanema, na Zona Sul da cidade, com seu acompanhante, pousando para uma foto ao lado de uma obra de arte em formato de coração.

No início de dezembro, Cunha chegou à Cidade do Samba com o mesmo acompanhante para prestigiar os minidesfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

Na sexta-feira (27/12), Milton comandou um pré-réveillon no Casarão do Firmino, no Centro do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de passistas e apresentações especiais. Dhu Costa, ex-marido de Milton, também participou do evento como um dos destaques.