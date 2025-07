VÍDEO: Após diagnóstico de câncer e cirurgias, Edu Guedes se pronuncia; veja

O apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes, apareceu pela primeira vez quatro dias após a realização de uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Edu Guedes foi diagnosticado no útlimo sábado, com um dos tipos de câncer mais perigosos e o sexto a causar mais mortalidade no Brasil.

VEJA MAIS



Além da cirurgia de retirada do tumor no pâncreas, o apresentador também retirou alguns nódulos dos rins. Em um vídeo publicado nas redes sociais e exibido, ao vivo, durante o programa "Fica com a Gente", da RedeTV!, Guedes agradece ao amor, carinho e orações dos fãs e de internautas.

Veja o vídeo

Edu Guedes contou detalhes sobre procedimento pelo qual passou: " A cirurgia demorou aproximadamente 6 horas e foi um sucesso, nela ele (médico) retirou a calda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima.", explicou

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)