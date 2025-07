Por que o câncer de pâncreas de Edu Guedes é grave? Oncologista explica a razão

O apresentador e chef Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com um câncer no pâncreas e precisou realizar uma cirurgia emergência no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado (5). A informação gerou grande repercussão nas redes sociais e o apresentador afirmou que já iniciou o tratamento e deve seguir internado nos próximos dias de pós-operatório.

A doença é a sexta causa de morte por câncer no mundo e é considerada um dos tipos mais graves, mas poucas pessoas sabem a razão disso. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal conversou com a médica oncologista do Centro de Tratamento Oncológico de Belém, Bianca Della Lastra, para explicar sobre a doença.

O que é o pâncreas?

O pâncreas é um órgão glandular do sistema digestivo e endócrino, localizado na parte superior do abdômen, atrás do estômago. Ele tem duas funções principais: digestiva (exócrina) e hormonal (endócrina). O pâncreas é uma glândula/órgão fundamental no organismo, por ser o produtor de insulina. A falência desse órgão é causadora do diabetes mellitus insulina dependente.

Qual a razão do câncer de pâncreas ser grave?

O câncer de pâncreas é marcado pelo crescimento descontrolado de células anormais no tecido do pâncreas. A forma mais comum é o adenocarcinoma ductal pancreático, que se origina nas células que revestem os ductos do pâncreas.

De acordo com a médica oncologista, Bianca Della Lastra, do Centro de Tratamento Oncológico (CTO), a localização anatômica do pâncreas e o difícil diagnóstico são fatores que dificultam tratamento e facilitam a evolução da doença:

"Sua localização anatômica faz com que o desenvolvimento de lesões tumorais neste órgão seja silencioso e os sintomas gerados sejam inespecíficos, o que torna bem difícil o diagnóstico do câncer de pâncreas em fases iniciais da doença. Devido à rica vascularização do órgão, muitas vezes o tratamento cirúrgico é inviabilizado pelo envolvimento de grandes vasos, assim como a rápida disseminação hematogênica e o desenvolvimento de metástases, principalmente hepáticas.", afirmou.

Além disso, a ausência de muitos sintomas nas fases iniciais, faz com que a doença seja silenciosa e grave, como ressalta a médica:

"O diagnóstico é difícil porque quase sempre a doença não apresenta sintomas nas fases iniciais e, além disso, não há protocolo de rastreamento. Ou seja, não são preconizados exames preventivos", enfatiza.

Quais os fatores de riscos do câncer de pâncreas?

Diversos são os fatores do câncer de pâncreas e, ainda segundo a médica, entre eles são:

Consumo excessivo do álcool;

Tabagismo (em quaisquer modalidades);

Alimentação rica em gordura e conservantes;

Obesidade;

Em alguns casos, pode haver a presença da mutação dos genes BRCA1 ou BRCA2, que, quando presente, aumenta a probabilidade do desenvolvimento da neoplasia.

Quais os sintomas?

Apesar de ser uma doença silenciosa. Entre os principais sintomas estão:

Dor abdominal persistente (podendo irradiar para as costas);

Perda de peso repentina e sem causa aparente;

Fadiga intensa;

Icterícia (pele e olhos amarelados);

Urina escura e fezes esbranquiçadas;

Náuseas e perda de apetite.

Caso haja presença de um ou mais sintomas, a indicação é procurar atendimento médico.

