Com Influenza, Nattan cancela show no 'Pé na Areia' em Salinópolis

O evento "Verão Sal Pé na Areia" anunciou, por meio das redes sociais, que o cantor Nattan não participará mais da programação deste sábado (12/07), em Salinópolis, no Pará. De acordo com o comunicado oficial, o artista foi diagnosticado com Influenza, o que o impossibilitou de continuar com a agenda de shows desta semana. "Ele agradece o carinho e a compreensão dos fãs e espera voltar em breve com toda a saúde e a alegria para vocês", informou a produção do festival.

Na última terça-feira (08/07), Nattan já havia usado os Stories do Instagram, para contar que havia sido levado ao hospital após acordar passando mal. O cantor relatou ter tido febre de 38º, dores no corpo e dor de cabeça, sintomas que surgiram a poucos dias do lançamento de seu novo álbum. “Muito mal, muita febre, corpo quebrado, dor de cabeça”, descreveu o artista em vídeo, ainda deitado na cama.

Ele contou que já havia enfrentado um quadro semelhante dias antes, mas que seguiu com a agenda e se apresentou em Minas Gerais. “Agora ela [a virose] voltou de novo, só que voltou muito forte, me derrubou”, disse.

Durante a ida ao hospital, o artista foi acompanhado pela influenciadora Rafa Kalimann, sua namorada, que compartilhou um momento dos dois juntos. “Cuidando do meu bichinho”, escreveu ela, em uma foto abraçada ao cantor.

Segundo Rafa, ele passou por exames, foi medicado com soro e já está em recuperação. Ainda não há informações sobre o retorno do artista aos palcos.